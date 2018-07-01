Памятник природы откроют участники экспедиции "ЧИР"

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Открытие памятника природы "Крюковское" начнется в Вагайском районе Тюменской области 25 июля в 14 часов на территории проведения XXVIII Областной эколого-краеведческой экспедиции "ЧИР", сообщает Дворец "Пионер".

Важной отличительной особенностью озера Крюковского является многочисленная популяция рдеста курчавого (Potamogetoncrispus L.) – водного растения, занесенного в Красную книгу Тюменской области и находящегося под угрозой исчезновения. Статус памятника природы обеспечит установление режима особой охраны территории и позволит сохранить редкие биологические виды.

На торжественном мероприятии будут присутствовать участники экспедиции представители департамента недропользования и экологии Тюменской области, районной администрации, научные сотрудники института биологии ТюмГУ и специалисты краеведческого музея, лесной охраны Вагайского района.

В рамках открытия юные натуралисты презентуют свои экологические исследования, материалы по созданию памятника природы будут переданы краеведческому музею. Также для участников проведут экскурсию по территории "Крюковского".