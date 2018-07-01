Зарядить электрокар можно на парковке администрации Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Парковка для владельцев электромобилей будет бесплатной. Об этом на торжественном открытии электро-заправочной станции 24 июля заявил врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.

ЭЗС начала работу на парковке у здания администрации города и в течение тестового периода зарядить электрокар можно будет совершенно бесплатно.

"Тюмень - это город будущего, и открытие электро-заправочной станции это подтверждает, - отметил Руслан Кухарук. - В нашем городе уже зарегистрировано около 30 элекрокаров, а это значит о том, что на них возник спрос. Чтобы стимулировать тюменцев переходить на этот экологически чистый транспорт, мы договорились, чтобы парковки, оборудованные ЭЗС были для владельцев электрокаров бесплатными". По его словам, соответствующий нормативный документ появится в августе.

ЭЗС у городской администрации – не первая в областном центре. Кроме того, с конца 2017 года "гостевой" маршрут № 10 от аэропорта до автовокзала обслуживает электробус. Он несколько месяцев курсирует между основными узлами пассажиропотока Тюмени. Новинка не подвела даже в самые сильные морозы и тюменский электробус стал первым в России, вставшим на регулярный маршрут.

"Любые новшества и общество и рынок встречают сначала с опасением, - добавил Руслан Кухарук. - Однако время показывает выгоду и преимущества. Именно такую стадию развития проходит сейчас у нас электротранспорт".

Новые ЭЗС в Тюмени установлены около торговых центров "Кристалл" и "Сити Молл". Тюменским владельцам электрокаров будут доступны две зарядные станции быстрого типа Terra 53 и одна медленная станция ФОРА.

"Сегодня в городе работают три наши ЭЗС для электрокаров и три станции зарядки электробусов, - рассказал директор ПАО "СУЭНКО" Данил Анучин. - Эту сеть мы планируем развивать и дальше". По его словам, в настоящее время в российском законодательстве существуют пробелы относительно станций зарядки электромобилей, именно поэтому в ближайшее время ЭЗС будет работать бесплатно.

На церемонии открытия с электромобилистами были заключены типовые договоры. Им были выданы карты для пользования зарядными станциями. Также энергетики продемонстрировали первую зарядную сессию на корпоративном электромобиле "СУЭНКО" и предложили владельцам электрокаров опробовать новую станцию.

"Техобслуживание такой машины минимальное. Судя по характеристикам, в холодное время года низкие температуры могут сказаться только на пробеге, - рассказал владелец электромобиля Nissan Leaf Андрей Чемякин. - Но зимой я и рассчитываю на 50-60 километров пробега".

Николай Ступников