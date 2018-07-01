В Сорокино откроется новый детский сад

фото администрации Ярковского района фото администрации Ярковского района

Группа детского сада открылась на базе Сорокинской средней школы, сообщает администрация Ярковского района.

После ремонта в помещении для детей созданы условия, отвечающие современным требования и нормам: пристроена входная группа с теплым тамбуром и пандусом, в спальне и игровой смонтированы теплые полы, обустроены буфетная, прачечная, туалеты для детей дошкольного возраста. В детский сад будет поставлено новое оборудование, мебель и игрушки.

В с. Сорокино детского сада не было более 20 лет, поэтому открытие нового детского сад – значимое и долгожданное событие для детей и их родителей. Новый детский сад будет готов принять до 30 юных воспитанников.