Вокалисты Заводоуковска выступят на фестивале "Благовест"
фото администрации Заводоуковского городского округа
Вокальная группа "Купава" примет участие в XX областном фестивале казачьей культуры "Благовест" в с. Вагай 4 августа, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.
В нем примут участие более 2 тыс. участников фольклорно-этнографических, художественных коллективов, дуэты и исполнители Урало-Сибирского региона.
Заводоуковский городской округ на творческом смотре представит коллектив Заводоуковского культурно-досугового центра – вокальная группа "Купава", руководитель С.Б. Панов.