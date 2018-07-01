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Вокалисты Заводоуковска выступят на фестивале "Благовест"

Общество, 09:14 25 июля 2018

фото администрации Заводоуковского городского округа

Вокальная группа "Купава" примет участие в XX областном фестивале казачьей культуры "Благовест" в с. Вагай 4 августа, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

В нем примут участие более 2 тыс. участников фольклорно-этнографических, художественных коллективов, дуэты и исполнители Урало-Сибирского региона.

Заводоуковский городской округ на творческом смотре представит коллектив Заводоуковского культурно-досугового центра – вокальная группа "Купава", руководитель С.Б. Панов.

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# Заводоуковск , фестиваль , фольклор

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