Современная шатровая крыша украсит ишимскую школу

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Полным ходом идут ремонтные работы в школе № 8 Ишима. Своих учеников 1 сентября школа встретит новым фасадом с современной шатровой кровлей.

Фасадная плитка желтого, красного и фиолетового цветов сделает здание ярким и красочным. В школе будет обновлена входная группа, а главное, построена новая крыша. Школа № 8 оставалась единственным учреждением образования, здание которой имело мягкую кровлю.

Строительные бригады приступили к ремонтным работам 30 июня, после всех аукционных процедур. При выполнении работ задействованы предприятия из Омска и Екатеринбурга.

На днях с ходом работ на объекте ознакомился глава Ишима Федор Шишкин, он подчеркнул, что главное - соблюдать высокий темп и качество работы.

"В школе № 8 обучается более тысячи учеников, и сейчас нам надо постараться, чтобы 1 сентября школа в обновленном виде предстала учащимся и родительскому сообществу. Есть в городе планы и насчет школы № 12 (бывшей железнодорожной школы 29). Разработана и находится на государственной экспертизе проектная документация по ее ремонту", - рассказал глава города.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина