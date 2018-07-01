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Тюменские молодогвардейцы запустили марафон добрых дел

Общество, 14:43 25 июля 2018

фото "Молодая гвардия" во Вконтакте

Акция #марафон_добрых_дел запущена для поддержки жителей Забайкальского края, которые оказались в зоне паводка, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

В результате затяжных осадков 8 июля в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю наводнений. В зоне паводка оказались более 5 тыс. человек, в том числе 1 тыс. 100 детей. Жители эвакуированы, и на всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

Жителям края необходима помощь. Адрес сбора гуманитарной помощи в Тюмени: штаб "Молодой Гвардии" на ул. Володарского, 47. Ежедневно с 10 до 18 часов. Список необходимого здесь.

Организаторы акции напоминают, что ранее, общими усилиями удалось помочь жителям, пострадавшим от паводка в Ишиме. Было собрано более 50 кг вещей.

По всем вопросам можно звонить по телефону +7 (922) 04-68-604 к координатору сбора Полине Суминой.

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# акция , Забайкальский край , Молодая гвардия , помощь , сбор

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