Тюменцы могут увидеть полное лунное затмение

Фото fairysoft.ru Фото fairysoft.ru

Жители Тюменской области смогут наблюдать полное лунное затмение в ночь с 27 на 28 июля. Оно станет самым длительным в 21 веке, продолжительность затмения составит 3 часа 56 минут, сообщает центр Фобос.

Начнется необычное явление в 23 часа 24 минуты 27 июля, а завершится в 3 часа 20 минут 28 июля (время местное). В этот период диск Луны войдет в тень Земли, из-за чего приобретет багрово-красный оттенок. Нередко это явление называют "кровавой Луной"

В то же время, жителям Тюмени увидеть уникальное космическое явление могут помешать облака. По прогнозам синоптиков, в ночь на 28 июля в областной столице ожидается переменная облачность и небольшие дожди.

Кроме того, в ночь с 27 на 28 июля при хорошей погоде невооруженным глазом будет виден Марс как яркая красная звездочка в той стороне, где происходит затмение. Причиной тому станет великое противостояние Марса и Земли. Уже сейчас Красная планета затмевает все объекты на небосводе Земли, кроме Солнца, Луны и Венеры.

В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, выделяясь на небе ярким оранжевым цветом. 31 июля Марс сблизится с Землей на расстояние всего в 57,8 млн км. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

Любовь Голышева