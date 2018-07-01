Налоговых поступлений в бюджет Тюменской области становится все больше

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На 18,7 млрд рублей больше налоговых доходов собрано в тюменском регионе за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем поступлений за полугодие составил около 102 млрд рублей, сообщают в УФНС России по Тюменской области.

Доходы федерального бюджета составили 58,4 млрд рублей, что на 10,4 млрд рублей больше уровня 2017 года. Поступления налога на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ, возросли на 3,1 млрд рублей и составили 20,6 млрд рублей. Поступления налога на прибыль организаций принесли бюджету 1,8 млрд рублей, налог на добычу полезных ископаемых пополнил федеральный бюджет на 3,9 млрд рублей (рост 2,5 млрд рублей в абсолютном выражении), более 874 млн рублей обеспечили акцизы по подакцизным товарам.

В консолидированный бюджет Тюменской области поступило около 44 млрд рублей при росте поступлений более чем на 8,3 млрд рублей к уровню января-июня 2017 года.

В абсолютном выражении объем поступлений налога на доходы физических лиц вырос на 6 млрд рублей и составил почти 20 млрд рублей. Рост доходов по зачисляемому в бюджет субъекта налогу на прибыль принес 13,2 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше, чем в прошлом периоде. На 477 млн рублей возросли поступления сводной группы имущественных налогов, общий объем которых составил свыше 6,7 млрд рублей.

За шесть месяцев текущего года доходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование увеличились более чем на 4,9 млрд рублей и составили около 31 млрд рублей.