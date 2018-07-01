Водолазы клуба "Барс" провели учения на пруду Утином

фото Дворец "Пионер" фото Дворец "Пионер"

Тюменская городская молодежная общественная организация "Военно-патриотический клуб "Барс" провела учебные занятия на пруду Утином в Тюмени, сообщает Дворец "Пионер".

На водоеме тренировался учебно-водолазный отряд "Барей". Параллельно с тренировкой по дайвингу участники отряда очистили дно водоема и прибрежную зону.

"Мы готовим из числа старших школьников и студентов ребят по специальности "дайвер". Сегодня важный этап: после занятий в бассейне и теоретической подготовки у них состоялось первое погружение в открытой воде. Это один из необходимых этапов подготовки. Они погружаются с инструктором, который полностью контролирует их действия, подсказывает и направляет. После небольшой адаптации, они приступают к очистке водоема", – рассказал заведующий отделением специальной подготовки дворца "Пионер" Олег Денисов.

Погружение водолазов происходит на глубине около 2 метров и с видимостью на уровне вытянутой руки. Вес необходимого снаряжения дайвера составляет 30 кг.