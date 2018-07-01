В Казани проходит всемирный фестиваль уличного кино

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Республика Татарстан присоединилась к V Всемирному фестивалю уличного кино — ежегодному зрительскому смотру короткометражного кино молодых авторов, который проводится на открытых площадках России и мира с 2014 года. Юбилейный кинофестиваль пройдет более чем в 1 тыс. городов России, сообщает министерство культуры.

В Казани главной площадкой фестиваля уличного кино, нацеленного на продвижение отечественных фильмов, станет сквер им. писателя Василия Аксенова. Одновременно с Казанью 25 и 26 июля сеансы начнутся в Азнакаево, Алькеево, Атне, Балтасях, Болгаре, Бугульме, Буинске, Елабуге, Зеленодольске, Камском Устье, Лаишево, Лениногорске, Мамадыше, Мензелинске, Пестрецах, Рыбной Слободе, Тетюшах и Тюлячах. Вход для всех зрителей на все площадки свободный.

На фестивале под открытым небом покажут лучшие короткометражки молодых режиссеров со всех уголков мира. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

В конкурсную программу 2018 года вошли 9 фильмов, в том числе короткометражка "Половинки" казанского режиссера Байбулата Батуллина. Также в шорт-листе фильмы "Суперприз" Константина Челидзе, "Кругосветка" Александра Фомина, "Цугцванг" Сергея Рамза, "Успех" Валентина Сунцова, "Я тебя вижу" Дениса Кудрявцева, "Взятка" Алексея Харитонова, "Темная ночь" Ивана Плечева, "Ой" Аллы Елисеевой.

26 июля перед кинопоказами выступит оркестр фонда развития исполнительского искусства Татарстана - Sforzando. В программе – музыка из мультфильмов "короля аниме" Хаяо Миядзаки.