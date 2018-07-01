Участок улицы Широтной временно закроют для транспорта

Фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

Движение транспорта по ул. Широтной на примыкании к ул. Пермякова (по направлению от ул. Олимпийской) в Тюмени будет прекращено с 22 часов 27 июля до 7 часов 30 июля.

Временные неудобства связаны с плановыми работами по реконструкции участка тепломагистрали на перекрестке улиц Пермякова и Широтной, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать участок Широтной можно будет по улицам 30 лет Победы, Прокопия Артамонова, Евгения Богдановича, Суходольская, Олимпийская. Движение по ул. Пермякова будет осуществляться в обычном режиме.

Автолюбителей просят принять информацию к сведению и заранее планировать маршрут движения.