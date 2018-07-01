В России вступает в силу запрет на перевозку детей в автобусах, выпущенных более десяти лет назад

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Запрет на перевозку детей в автобусах, выпущенных более 10 лет назад, начал действовать в России с 1 июля. Пока он распространяется на транспортные средства, которые отправляются или прибывают в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург или Ленинградскую область. Ограничение касается автобусов массой до пяти тонн.

Позже эту практику хотят распространить на другие регионы страны. Новые правила для автобусов, которые передвигаются по другим маршрутам, начнут действовать с 1 апреля 2019 года. Запрет на эксплуатацию транспортных средств массой более 5 т начнет действовать с 1 октября.

"В детском возрасте особенно интересно путешествовать и узнавать свою страну. При этом все родители волнуются за сохранность здоровья ребенка, поэтому обеспечение транспортной безопасности так важно, - отметила депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова.

Перевозить детей теперь могут только водители с категорией "D" и стажем не менее одного года. Кроме того, школьные автобусы дополнительно оснастят проблесковыми маячками, которые будут включаться при перевозке детей.

"Проблема безопасности перевозки людей и, в частности, группы детей назрела давно. Конечно, установленные требования по усилению безопасности в виде установки проблесковых маячков на автобусах, усиление требований к водителям и требований по году выпуска самого автобуса, - это необходимая мера. Но меня волнует другая проблема – кто это будет контролировать, или опять пустят всё на самотек, проведя, как обычно, плановые проверки? Не сойдут ли все необходимые начинания к простой переписке бумаг и проставлению галочек. Думаю, время покажет", - считает главный юрисконсульт ООО Консалтинговая Компания "ПРЭФИШ" Игорь Чудиновских.

Соб. инф.