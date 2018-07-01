Более тридцати домов в Тюменской области сдали подрядчики после капитального ремонта

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

31 многоквартирный дом в Тюменской области сдали подрядчики жильцам после капитального ремонта с 16 по 22 июля, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Из них 16 домов сданы в Ишиме, три - в Тюмени, по четыре дома в Тобольске и Заводоуковском городском округе, два дома сданы в Казанском районе и по одному в Аромашевском и Тюменском районах.

Капремонты в многоквартирных домах организованы региональным оператором по капремонту. Во время ремонта в этих домах обновили 35 конструктивных элементов. В том числе - крыши, фасады, подвалы, фундаменты и инженерные системы. Все работы выполнены качественно, что подтвердила приемочная комиссия, в составе которой специалисты Фонда капитального ремонта, представители регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных органов власти, управляющих компаний и собственники жилья. На каждый конструктивный элемент, прошедший капремонт по региональной программе, установлена пятилетняя гарантия подрядчика. В течение этого срока он обязан устранять все выявленные при эксплуатации недочеты за собственный счет.

До 27 июля комиссия проверит ход работ еще в 16 многоквартирных домах в Тобольске, Ишиме, Тюмени. Здесь выполняется самый большой объем работ. К сдаче готовится проектная документация по 81 дому. По 40 МКД Ишима, Тобольска и Тюмени подготовка проектной документации завершена, на очереди - конкурс по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

Отбор подрядных организаций, который в области проводится ежемесячно, позволил привлечь к выполнению капремонта 192 подрядные организации. Это способствовало увеличению темпов производства работ вдвое и к началу второго полугодия 2018 полностью выполнен краткосрочный план 2015-17 г. в Ишимском, Уватском, Омутинском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах. Стоимость профинансированных работ и услуг - порядка 19,6 млн рублей, в том числе - 3,9 млн руб. из средств областного бюджета.

Напомним, всего в рамках исполнения краткосрочного плана капремонта 2015-2017 г. профинансировано выполненных работ и услуг на сумму 2,06 млрд рублей. Из них 367 млн руб. – поддержка программы капремонта из областного бюджета.