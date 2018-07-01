Лучших сотрудников МЧС региона назвали в Тюмени

Фото МЧС России по Тюменской области Фото МЧС России по Тюменской области

30 сотрудников МЧС приняли участие в профессиональном смотре-конкурсе в Тюмени, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Представители всех подразделений ведомства преодолели подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни, проверили знания в теории, сдали нормативы по подтягиванию, челночному бегу и кроссу на километровую дистанцию. Сотрудники МЧС продемонстрировали свои знания в тактической, технической, медицинской дисциплинах и охране труда.

"Все упражнения, выполняемые участниками являются элементами повседневной работы, и показанные результаты отразят готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию", - подчеркнул заместитель начальника управления МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович.

В номинации "Лучший начальник караула" победителем стал начальник караула 15 пожарно-спасательной части 32-го ОФПС Тюмени Александр Тельнов. В номинации "Лучший работник" победил начальник караула 140 пожарно-спасательной части 23-го ОФПС Уватского района Андрей Созонов.

Лучшим пожарным области признали Анатолия Иванова из 40 пожарно-спасательной части 32-го ОФПС Тюмени. В номинации "Лучший диспетчер" победила Ольга Григорьева из ишимского ЦППС 18-го ОФПС.

Победители конкурса представят Тюменскую область на региональных соревнованиях.