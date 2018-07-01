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Руководитель центра "Аванпост" награжден медалью "За укрепление боевого содружества"

Общество, 13:49 26 июля 2018

фото центра "Аванпост"

Руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко награжден медалью Министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества" за большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, сообщает "Аванпост".

Медаль была вручена Николаю Савченко на III Всероссийском слете ВВПОД "Юнармия" в Москве. Ее вручил заместитель министра, генерал армии Николай Панков.

"Эта высокая награда - заслуга многолетней слаженной работы всей системы добровольной подготовки к военной службе Тюменской области и, конечно, коллектива центра "Аванпост", - отметил Николай Савченко.

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# медаль , Николай Савченко , центр Аванпост

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