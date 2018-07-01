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В сквере Сибирских кошек появилась необычная скамейка

Общество, 14:21 26 июля 2018

Фото "Тюмень - наш дом"

Тематическая скамейка "Кошки" появилась в сквере Сибирских кошек в Тюмени. Такой подарок ко Дню города жителям областной столицы сделала управа Центрального административного округа, сообщает городская администрация.

Как рассказала заместитель руководителя управы Центрального округа Юлия Карнаухова, идея заключалась в том, чтобы сделать благоустройство интересным и полезным. "Мы выбрали две скамейки и выставили на голосование на портале опросов мнений "Я решаю!", - пояснила Юлия Карнаухова.

Она рассказала, что еще одна новинка появится в ближайшие дни в сквере Немцова. Здесь устанавливают качели для взрослых.

"Сейчас готовится бетонное основание для качелей, специалисты установят основу, а сиденья пока снимут, чтобы бетон застыл. В субботу, 28 июля, горожане уже смогут покачаться на новых качелях", - рассказала Юлия Карнаухова.

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# благоустройство , День города

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