Черный котенок ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Пятимесячный котенок по кличке Центяк ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Ласковый, игривый, проблем с лотком и когтеточкой нет.

Котенка нашли в июне 2018 года на ул. Декабристов вместе с мамой и братом. Кастрирован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-929-97-39 (Наталья).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова