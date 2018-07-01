Черный котенок ищет дом
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Пятимесячный котенок по кличке Центяк ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Ласковый, игривый, проблем с лотком и когтеточкой нет.
Котенка нашли в июне 2018 года на ул. Декабристов вместе с мамой и братом. Кастрирован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-929-97-39 (Наталья).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Дарья Казакова