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Черный котенок ищет дом

Общество, 16:54 26 июля 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Пятимесячный котенок по кличке Центяк ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Ласковый, игривый, проблем с лотком и когтеточкой нет.

Котенка нашли в июне 2018 года на ул. Декабристов вместе с мамой и братом. Кастрирован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-929-97-39 (Наталья).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

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