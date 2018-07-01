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Сборник "Мы живем на земле уватской" можно прочесть онлайн

Общество, 08:51 27 июля 2018

фото администрации Уватского района

Сборник "Мы живем на земле уватской" тиражом 300 экземпляров можно прочесть онлайн. Его создали сотрудники краеведческого музея "Легенды седого Иртыша" к десятилетию музея, сообщает администрация Уватского района.

Сборник издан в 2017 году. Собрание состоит из пяти рубрик: "История исчезнувших предприятий", "Предприятия и учреждения Уватского района", "Село моё родное", "Судьбы наших земляков", "Тропинка к забытой деревне". В создании сборника участвовали жители района, которые сохранили историю ушедших в прошлое предприятий, трудовых династий и знаменитых личностей.

Ранее знакомиться со сборником можно было в сельских библиотеках. Теперь, прочесть книгу можно в режиме онлайн на официальном сайте района uvatregion.ru.

Книга адресована краеведам, учителям, школьникам, всем интересующимся историей Уватского района.

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# история , музей , онлайн , сборник , Уватский район

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