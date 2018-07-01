Сборник "Мы живем на земле уватской" можно прочесть онлайн

фото администрации Уватского района фото администрации Уватского района

Сборник "Мы живем на земле уватской" тиражом 300 экземпляров можно прочесть онлайн. Его создали сотрудники краеведческого музея "Легенды седого Иртыша" к десятилетию музея, сообщает администрация Уватского района.

Сборник издан в 2017 году. Собрание состоит из пяти рубрик: "История исчезнувших предприятий", "Предприятия и учреждения Уватского района", "Село моё родное", "Судьбы наших земляков", "Тропинка к забытой деревне". В создании сборника участвовали жители района, которые сохранили историю ушедших в прошлое предприятий, трудовых династий и знаменитых личностей.

Ранее знакомиться со сборником можно было в сельских библиотеках. Теперь, прочесть книгу можно в режиме онлайн на официальном сайте района uvatregion.ru.

Книга адресована краеведам, учителям, школьникам, всем интересующимся историей Уватского района.