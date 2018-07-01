В Лабытнанги полиция ищет кладбищенского вандала

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На городском кладбище в Лабытнанги неизвестный злоумышленник повредил надгробия на двух могилах. О происшествии в полицию сообщили местные жители, сообщает УМВД по ЯНАО.

По факту повреждения памятников на кладбище возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что преступление произошло между 8 и 13 июля 2018 года.

Расследование уголовного дела и поиски вандала продолжаются.