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В Лабытнанги полиция ищет кладбищенского вандала

Происшествия, 18:21 26 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

На городском кладбище в Лабытнанги неизвестный злоумышленник повредил надгробия на двух могилах. О происшествии в полицию сообщили местные жители, сообщает УМВД по ЯНАО.

По факту повреждения памятников на кладбище возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что преступление произошло между 8 и 13 июля 2018 года.

Расследование уголовного дела и поиски вандала продолжаются.

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# вандализм , кладбище , Лабытнанги , уголовное дело

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