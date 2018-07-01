Тюменские школьники стали призерами всемирной робототехнической олимпиады

Фото World Adolescent Robotics Competition Фото World Adolescent Robotics Competition

Третье место заняла команда RVD-1 в составе учеников тюменской физико-математической школы Валерия Рагулина и Александра Решетникова на Всемирной олимпиаде по робототехнике World Adolescent Robotics Competition, которая прошла в Гуйян (провинция Гайчжоу, Китай), сообщает организаторы олимпиады.

Тюменцы представляли клуб RoboCraft Тюменского педагогического колледжа. Под руководством наставника Дмитрия Рагулина они участвовали в основной средней категории WRO Regular Junior.

Фото World Adolescent Robotics Competition Фото World Adolescent Robotics Competition

Ребята отметили гостеприимство принимающей стороны, а также прекрасную церемонию открытия.

"Было три соревновательных дня. В первый день, день отладки, было сложно говорить об уровне подготовленности команд, никто не смог нормально настроить роботов, так как восемьдесят процентов времени мы простояли в очереди к соревновательным полям. Во второй день сразу после первой попытки определились лидеры: на первом месте команда из Екатеринбурга, за ними Малайзия, Китай и мы. Такая раскладка сохранилась до финального дня. Третий день удивил и тренеров, и судей, и участников. Выявились ошибки судейства. Команда, показавшая лучший результат, не смогла проехать ни одной попытки. Тогда все и решилось. По результатам соревнований мы заняли третье место в своей категории", - рассказали тюменцы.

Фото World Adolescent Robotics Competition Фото World Adolescent Robotics Competition

В состав сборной России вошли 4 команды из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска. Сборная России показала хороший результат, взяв 1 место в основной младшей категории, 3 и 5 место в основной средней и 3 в творческой младшей. Теперь россияне готовятся к WRO (World Robot Olympiad), финальный этап которой состоится в Тайланде. Отбор команд в сборную страны пройдет на федеральных учебно-тренировочных сборах с 20 по 26 августа в Иннополисе.