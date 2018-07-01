Тюменские пенсионеры вошли в тройку лучших в УФО по уровню компьютерной грамотности

фото Союза пенсионеров России фото Союза пенсионеров России

62-летняя Вера Уткина и 61-летний Владимир Аксарин заняли второе место среди команд Уральского федерального округа на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В финале чемпионата, который прошел в Пятигорске, приняли участие 150 знатоков из 72 субъектов РФ, а также из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. В отборочных турах приняли участие более 10 тыс. человек.

Вера Уткина из Тюмени, всю жизнь работала преподавателем. Компьютер начала осваивать самостоятельно, а затем пришла на курсы "Расширяя горизонты". В 2016 году она заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Азбука интернета", в 2017 году - первое место в номинации "Начинающий пользователь" на Областном чемпионате по компьютерной грамотности, в 2018 году заняла первое место уже как "Уверенный пользователь".

Сама женщина признается, что ей нравится соревновательный процесс, общение с участниками. "Такое интересное общение у нас, такой обмен мнений", - говорит она. Вера Уткина признается, что с удовольствием приняла бы участие в следующем чемпионате.