  • 26 июля 201826.07.2018четверг
  • USD63,0836
    EUR73,7510
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменские пенсионеры вошли в тройку лучших в УФО по уровню компьютерной грамотности

Общество, 20:10 26 июля 2018

фото Союза пенсионеров России

62-летняя Вера Уткина и 61-летний Владимир Аксарин заняли второе место среди команд Уральского федерального округа на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В финале чемпионата, который прошел в Пятигорске, приняли участие 150 знатоков из 72 субъектов РФ, а также из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. В отборочных турах приняли участие более 10 тыс. человек.

Вера Уткина из Тюмени, всю жизнь работала преподавателем. Компьютер начала осваивать самостоятельно, а затем пришла на курсы "Расширяя горизонты". В 2016 году она заняла третье место на Всероссийском конкурсе "Азбука интернета", в 2017 году - первое место в номинации "Начинающий пользователь" на Областном чемпионате по компьютерной грамотности, в 2018 году заняла первое место уже как "Уверенный пользователь".

Сама женщина признается, что ей нравится соревновательный процесс, общение с участниками. "Такое интересное общение у нас, такой обмен мнений", - говорит она. Вера Уткина признается, что с удовольствием приняла бы участие в следующем чемпионате.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# компьютер , пенсионеры , чемпионат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 26.07.2018Тюменские пенсионеры вошли в тройку лучших в УФО по уровню компьютерной грамотности
19:17 26.07.2018Занятия йогой признали самым популярным видом летнего активного отдыха
18:54 26.07.2018Первая городская VR-лаборатория откроется в Москве
18:43 26.07.2018Тюменские школьники стали призерами всемирной робототехнической олимпиады