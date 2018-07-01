Александр Моор сдал документы в областную избирательную комиссию

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор подал документы в областную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области.

Ранее его кандидатуру выбрали на конференции регионального отделения партии "Единая Россия". На конференции присутствовали 140 делегатов, представляющих более 24 тыс. тюменских единоросов. В тайном голосовании участвовали 139 делегатов, кандидатуру Александра Моора поддержали 136 человек.

Документы в избирательную комиссию также направили депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко, депутат Тюменской областной думы от "Справедливой России" Владимир Пискайкин, депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Артем Зайцев, председатель совета регионального отделения политической партии "Социальной защиты" в Тюменской области Лариса Шакурова. Они также претендуют на губернаторское кресло.

Напомним, последний день подачи документов для регистрации кандидатов для участия в выборах губернатора региона – 30 июля до 18 часов. Предвыборная агитация начнется 11 августа.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября 2018 года.

Евгений Бабенко