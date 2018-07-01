Из-за ремонта тепломагистрали на улице Широтной в Тюмени ограничат движение

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Движение транспортных средств по ул. Широтной от Ткацкого проезда до ул. Пермякова в обоих направлениях будет прекращено с 22 часов 27 июля до 7 часов утра 30 июля, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Ограничено введено в связи с реконструкцией тепломагистрали. Объезд предусмотрен по ул. 30 лет Победы, Прокопия Артамонова, Евгения Богдановича, Суходольской и Олимпийской.

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде на 38-39 км автомобильной дороги Тюмень – Ишим - Омск с 1 августа будет организовано движение автотранспорта по одной полосе.

Госавтоинспекция Тюменской области просит водителей быть внимательными и заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений и возможных затруднений.