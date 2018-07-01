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Археологический музей-заповедник приглашает тюменцев на выставки под открытым небом

Общество, 18:31 27 июля 2018

museum-72.ru

Археологический музей-заповедник на озере Андреевском подготовил программу празднования Дня города для тех, кто хочет провести выходные на свежем воздухе в живописном месте.

Как рассказали в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения, в субботний день, 28 июля с 11 часов гостей заповедника ждет сразу несколько интересных мероприятий: на фотовыставке "Открывая мир археологии" можно увидеть снимки, посвященные археологическим открытиям, а также известным археологам тюменского края. А на выставке под открытым небом "Как жили наши предки" будут представлены предметы быта наших предков из этнографической коллекции музея. Здесь же будут представлены предметы со съемок фильма "Тобол".

Кроме того, желающие смогут принять участие в исторической викторине-лотерее "Познаем наследие предков в предметах старины". Участники познакомятся с бытом и культурой наших предков. Подробное расписание ищите в группе.

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# День города , музей

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