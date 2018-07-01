В России потушили более шестидесяти лесных пожаров за сутки

Фото rosleshoz.gov.ru Фото rosleshoz.gov.ru

Работники лесного хозяйства потушили 66 лесных пожаров на территории 14,9 тыс. гектаров за прошедшие сутки в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФБУ "Авиалесоохрана".

По данным ведомства, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России лесопожарными силами ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 14 888 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации пожаров было задействовано 2,2 тыс. человек, 195 единиц техники, а на авиационном мониторинге и тушении – 100 воздушных судов. Пресс-служба сообщает, что "на 00.00 по Москве 29 июля на территории РФ действовало 65 лесных пожаров на площади 81 991 гектар, по которым проводились работы по активному тушению". Наибольшее количество пожаров на данный момент наблюдается в Красноярском крае: 25 пожаров на землях лесного фонда на площади 3,5 тыс. гектара, три пожара на площади 3,5 тыс. гектаров зафиксировано в Якутии.

"Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Мурманской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в первом районе Ямало-Ненецкого АО", — уточняют в пресс-службе.