В Тобольске подвели итоги конкурса памяти Александра Ефремова

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Победителей XVII межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" определили в Тобольске. В этом году его участниками стало рекордное число авторов, организаторы получили 515 заявок в пяти номинациях. В состав жюри вошли Валерий Мельников, Наталья Ударцева и Павел Волков.

Конкурс посвящен тюменскому фотокорреспонденту областной молодежной газеты "Тюменский комсомолец", уроженцу города Тобольска, погибшему 12 мая 2000 года в Чечне во время служебной командировки. Александр Ефремов стал первым лауреатом премии "Фотокор года" первого фестиваля СМИ "Тюменская пресса 2000 года", обладателем почетного звания "Легенда Тюменской прессы". Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм при выполнении служебного долга награжден медалью "За Отвагу" посмертно.

Финал конкурса прошел в виде фотофорума “Сибирьфотофест-Тобол” 26-28 июля на базе тобольского мультицентра “Моя территория” . Для участников провели образовательный семинар “Тобольск: лица города”, а также практические фотосъемки и творческие встречи - презентации авторских проектов.

29 июля в день рождения Александра Ефремова в музее "Дворец Наместника" состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса. В номинации "Федеральный репортаж- серия" победителем стал Эдуард Корниенко за серию фото "Повелители оружия", в номинации "Федеральный репортаж-одиночные фото" - Станислава Новгородцева за фото "Сима", в номинации "ЭКО-мир: человек, гармония, природа" лучшей стала Ольга Кулага с серией "Утраченый город", в номинации "Герой нашего времени" победили два автора - Алена Кочеткова за серию фото "Как я болела" и Сергей Строителев за серию "Связь", в номинации "Региональный репортаж -Сибирская семья" наградили Дмитрия Ткачука за серию "Баба Лиза и ее дети", в номинации "Региональный репортаж – Человек труда" победа у Ивана Горбунова за серию "Автобусный маршрут".

В рамках конкурса состоялось открытие серии фотовыставок: "Репортаж" победителей и призеров фотоконкурса- 2018, а также персональные фотовыставки Александра Романова "Белая Земля" и "Тобольск 24" Леси Ким.

Участники фотофорума и тоболяки возложили цветы к памятнику "Жизнь за правду".

Увидеть работы победителей и призеров фотоконкурса 2018 года можно с 29 по 31 июля в тобольском музее “Дворец Наместника", с 5 сентября по 5 октября в тюменском областном музее имени И.Я.Словцова и на портале aefremov.com

Напомним, что конкурс репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" был учрежден Департаментом информационной политики Тюменской области в 2002 году, к 2018 году вырос до всероссийского уровня. Учредителями являются Союз журналистов России, правительство Тюменской области и депутатская фракция "Единая Россия" в Тюменской областной думе. Генеральными партнерами фотоконкурса в 2018 году стали компания СИБУР и Фонд президентских грантов.

Сергей Русанов