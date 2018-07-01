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В Китае появился первый в мире отель без персонала

Общество, 13:27 29 июля 2018

Фото : Smart LYZ Hotel

В роботизированном отеле, появившимся в городе Чэнду (Китай), нет персонала в привычном смысле этого слова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Economical Times.

На входе новых постояльцев встречает робот, используя систему распознавания лиц. Он же помогает зарегистрироваться и провожает гостя в номер.

Дополнительные пожелания – заказ еды или такси, стирка – также выполняются роботами, которые подключены к специальному мобильному приложению. На случай непредвиденных ситуаций и проблем со здоровьем, в отеле предполагается система связи с людьми.

К концу 2018 года планируется построить еще 50 аналогичных отелей.

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