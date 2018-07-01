Тюменцы отмечают День ВМФ

Фото ТРО партии "Единая Россия" Фото ТРО партии "Единая Россия"

Торжество в честь 322-летия военно-морского флота России прошло в Тюмени у мемориала "Вечный огонь", сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Праздник открыл председатель региональной общественной организации ветеранов флота "Союз военных моряков" Виктор Карпов. Он зачитал поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Со времени его основания и первой морской победы у мыса Гангут прошло более трехсот лет. Все эти годы флот был и остается символом могущества нашего государства, служит надежной опорой его национальной безопасности", – говорилось в обращении генерала армии.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что военные моряки всегда отличались доблестью, высокой боевой готовностью и самоотверженностью.

"Мы никогда не забудем участников великих сражений, особенно в годы Великой Отечественной войны. Многие тюменцы отдали годы службе на флоте, кроме того в Тюмени выпускали торпедные катера, которые только на Балтике потопили 119 фашистских судов, и мы тоже это помним и этим гордимся. Именно поэтому в рамках проекта "Единой России" "Оружие Победы" 22 октября в Тюмени мы установим памятник в виде торпедного катера "Комсомолец" тюменцам, строившим катера на тюменском судостроительном заводе, и военным морякам, которые били врага на этих катерах", - сказал он.

Андрей Артюхов напомнил, что тюменцы скоро увидят и оригинальные детали катера, в частности закладную табличку погибшего катера, обнаруженную на дне Керченского пролива археологами Краснодарского музея-заповедника. Команда катера из девяти человек – двух офицеров, мичмана и краснофлотцев – воевала только полгода и погибла в ночь на 17 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, подорвавшись на мине.

"Мы установили имена некоторых из них: старшего лейтенанта Михаила Матвиенко, лейтенанта Махмута Голлямова и мичмана Михаила Капорского. Мы продолжим поиски этих героев и их родственников", - отметил Андрей Артюхов.

Заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов поздравил тюменцев с Днем ВМФ и пожелал крепкого здоровья.

Председатель городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Герман Смирнов напомнил историю праздника. День Военно-Морского флота был учрежден в 1939 году благодаря адмиралу Николаю Кузнецову. К началу Великой Отечественной войны именно он внес существенный вклад в усиление боевой мощи, в повышение боеготовности сил и средств ВМФ. Накануне нападения Германии на СССР Кузнецов принял действенные меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. "Нужно передавать подрастающему поколению славные традиции, рассказывать о нашей великой истории", – отметил Герман Смирнов.

Председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Сапрыкин был краток.

"В истории Отечества много славных побед и подвигов, совершенных военными моряками. На флоте свято чтут традиции. Желаю благополучия, счастья и семь футов под килем", - сказал он.

Минутой молчания почтили память моряков, погибших за Отечество. После возложения к Вечному огню гирлянд и цветов тюменские военные моряки прошли торжественным маршем.

Празднование продолжилось концертной программой в парке "Заречный". Участники спустили на воду венок как дань памяти погибшим морякам. Состоялись показательные выступления ветеранов военной службы – форсирование реки Тура десантом морских пехотинцев. Праздничную программу продолжат выступления тюменской группы "Морпехи".