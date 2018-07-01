  • 30 июля 201830.07.2018понедельник
  • USD62,9726
    EUR73,3442
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Ямальцы проверяют здоровье в аэропорту

Общество, 10:19 30 июля 2018

фото ИА "Север-пресс"

Более 40 жителей и гостей Ноябрьска смогли проверить состояние здоровья перед вылетом в отпуск прямо в аэропорту, где медицинскими учреждениями города была организована профилактическая акция "Внимание, отпускник!", сообщает правительство ЯНАО.

Медицинская бригада, состоящая из специалистов СПИД-центра, Ноябрьской ЦГБ, станции скорой медицинской помощи и психоневрологического диспансера, организовала мобильный пункт здоровья, включающий диагностический комплекс экспресс-обследования.

Аниматоры в костюмах отпускников и волонтеры группы "Вектор" приглашали посетителей проверить состояние здоровья, получить оценку уровня глюкозы и холестерина в крови, а также измерить артериальное давление перед полетом. Все желающие имели возможность принять участие в окружной акции "Ямал, тестируйся на ВИЧ!" и сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, получив результат в течении 10-15 минут. Ноябрьские медики проводили индивидуальные консультации среди участников акции, отвечали на вопросы об охране здоровья.

Добавим, профилактическую акцию "Проверь свое здоровье перед отпуском!" проводит Салехардская окружная клиническая больница с 19 июля.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , аэропорт , здоровье , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:36 30.07.2018Победителей фотоконкурса "Памяти Александра Ефремова" назвали в Тобольске
11:03 30.07.2018Предприятия Тюменской области едут с бизнес-миссией в Уфу и Челябинск
10:52 30.07.2018Об аннулировании туров "Натали Турс" можно узнать по горячей линии
10:41 30.07.2018Тюменец оплатил штраф, чтобы съездить к родственникам в Азербайджан