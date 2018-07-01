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Тюменец оплатил штраф, чтобы съездить к родственникам в Азербайджан

Общество, 10:41 30 июля 2018

Фото Служба судебных приставов по Тюменской области

Задолженность в 40 тыс. рублей тюменец поспешил оплатить только после ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. Жителю Тюмени, игнорировавшему штраф за незаконную торговлю алкоголем, потребовалось уехать в Азербайджан, сообщает служба судебных приставов по Тюменской области.

Ни в срок, предусмотренный для добровольного исполнения, ни в дальнейшем неплательщик не предпринимал никаких попыток погасить долг, отметили в ведомстве. Однако подход к должнику был найден. Судебный пристав вынес в отношении должника постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны.

Уже через неделю мужчина пришел в отдел судебных приставов и сообщил, что в ближайшее время планирует выехать к родственникам в Азербайджан. У него не было иного выхода, кроме как оплатить задолженность. После оплаты долга ограничение было отменено.

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# долги , ограничение , судебные приставы , штрафы

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