Предприятия Тюменской области едут с бизнес-миссией в Уфу и Челябинск

Фото Торгово-промышленной палаты Тюменской области Фото Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Восемь предприятий Тюменской области приедут в Челябинск и Уфу с двухдневным деловым визитом с 30 июля. Поездку организовал Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области", сообщает ТПП региона.

"Мы нацелены помочь тюменским компаниям, выпускающим качественную продукцию, наладить партнерские отношения с предпринимателями соседних регионов. Это поможет не только развитию экономики субъектов, но и будет способствовать обмену опытом, установлению новых деловых контактов и реализации возможных совместных проектов", - отметила директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты области Ольга Воллерт.

Для участников бизнес-миссии будет организована биржа контактов B2B, отраслевые круглые столы и презентационные мероприятия. В деловом визите примут участие предприятия, работающие в сфере пищевой промышленности, строительства и промышленного оборудования.

Поддержку бизнес Тюменской области получает в рамках проекта "Экспортный марафон", главная задача которого – увеличение объема несырьевого экспорта и рост числа экспортеров.