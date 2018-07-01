В Тюмени в районе ЖК "Апрель" появилась велопешеходная дорожка с граффити

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20 граффити на тему экологии и с изображением достопримечательностей Тюмени появились на заборах и гаражах в ЖК "Апрель" вдоль велопешеходной дорожки, которую открыли в Тюмени 30 июля.

С инициативой устройства дорожки вышла компания-застройщик "Партнер-Строй". Она предложила сделать что-то интересное, в итоге получилась не просто функциональная, но и красивая зона передвижения с уличным освещением.

"С сегодняшнего дня этот участок управа Восточного округа берет на текущее содержание", –сказал заместитель главы администрации города Максим Афанасьев.

Если тротуарная часть – это бюджетный проект, то дополнительное ограждение и граффити выполнил застройщик "Партнер-Строя". Автоцентр Honda, в свою очередь, установил фонари на заборе. Не остался в стороне и гаражный кооператив, чьи строения установлены вдоль велопешеходной дорожки: перед тем как к работе приступили художники граффити, собственники кооператива загрунтовали поверхность гаражей.

Реализация проекта, начиная от земляных работ, заняла около двух месяцев. Помимо устройства тротуара, была восстановлена ливневая канализация.

Жильцы поблагодарили власти города, управу Восточного округа и компанию застройщика "Партнер-Строй" за благоустройство микрорайона и за новую тротуарную дорожку для пешеходов и велосипедистов до ул. Федюнинского.

"Раньше мы проходили по другому пути – между гаражами, вечерами было не по себе, а здесь дорога с обеих сторон защищена стенами, никто не напугает. К остановке стало ближе идти. Понравилось граффити, которым украсили проход. Смотреть на деревья и горы вместо унылых стен куда приятнее. Мы с интересом наблюдали, как наносили рисунок. У нас прекрасный микрорайон, и он становится еще лучше", - сказали жители ЖК "Апрель" Валентина Владимирова и Юлия Скорбич.

Новому арт-объекту потребуется уникальное название, и его предложили придумать самим жителям: соответствующий конкурс объявят в социальных сетях.

Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев отметил, что реализация проекта– удачный пример плодотворного сотрудничества власти и застройщика на благо людей.

"Это небольшой подарок городу и вам, жителям этого жилого комплекса. Хотелось обустроить нестандартную среду для любителей передвигаться пешком и на велосипеде. Велодорожка не идет вникуда, она в составе дороги будет проходить по периметру города, вы будете в системе велодвижения", - сказал он.

Между тем, обустройство микрорайона продолжается. По словам генерального директора компании-застройщика "Партнер-Строй" Геннадия Разницына, в 2019 году здесь планируется завершить строительство детского сада. Со временем должны появиться многоэтажный паркинг, спортивный комплекс, помещение для торговых объектов.

"Планируется и небольшой офисный цент. Все это в ближайших планах, через год-полтора объекты будут появляться", - сказал он.

В свою очередь, жители микрорайона высказали мнение о том, что в микрорайоне нужно обустроить вторую остановку для 6-го маршрута общественного транспорта. По словам Максима Афанасьева, этот вопрос будет решаться.

Максим Афанасьев также поделился дальнейшими планами велоблагоустройства Тюмени. "В этом году мы продолжаем плановую работу по устройству тротуаров, не входящих в состав автомобильных дорог: более 15 километров, – и порядка 14 километров велосипедных дорожек. Накануне Дня города была открыта велодорожка, соединяющая Гилевскую рощу и улицу Республики: теперь там могут безопасно передвигаться любители насладиться настоящим уютом живой природы в городе. Также в планах этого года – открытие настоящего велопешеходного бульвара по улице Широтной. Здесь будут устроены парковки, тротуары, озеленение, освещение", - рассказал он.