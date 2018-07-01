Победителей фотоконкурса "Памяти Александра Ефремова" назвали в Тобольске

фотоконкурс «Памяти Александра Ефремова». Фото ИА "Тюменская линия" фотоконкурс «Памяти Александра Ефремова». Фото ИА "Тюменская линия"

515 работ в пяти номинациях представили участники XVII Межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова", который прошел в Тобольске.

Церемония награждения победителей фотоконкурса и открытие серии фотовыставок "Репортаж" победителей и призеров и персональные выставки Александра Романова "Белая Земля" и "Тобольск 24" Леси Ким состоялись во Дворце наместника 29 июля.

В награждении приняли участие депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Владимир Ульянов, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, заместитель главы Тобольска Евгений Бирюков и директор по строительству установки полипропилена ЗапСибНефтехима компании СИБУР Роман Нестеренко.

В номинации "Федеральный репортаж, серия" победителем стал Эдуард Корниенко с серией фото "Повелители оружия". Жюри отметило работы Сергея Строителева "Замкнутый круг", Дарьи Асланян "Свет, который внутри", Александра Кряжева "Кок бору на Алтае", Михаила Гребенщикова "Ground control" .

В номинации "Федеральный репортаж, одиночные фото" первой стала Станислава Новгородцева с фотографией "Сима". Жюри отметило "Трюк канатоходца" Павла Каравашкина.

В номинация "ЭКО-мир: человек, гармония, природа" была признана лучшей серия фото "Утраченый город" Ольги Кулаги. Почетного упоминания жюри заслужили работы "Ловчие" Кристины Бражниковой и "50 оттенков синего" Эдуарда Кутыгина.

В номинации "Герой нашего времени" жюри присудило победу двум авторам: Алене Кочетковой с серией фото "Как я болела" и Сергею Строителеву с серией фото "Связь".

В номинации "Региональный репортаж - сибирская семья" 1 место – серия фото "Баба Лиза и ее дети" Дмитрия Ткачука, 2 место – "Кочевая семья" Александра Романова, 3 место – "На деревню к дедушке" Сергея Елесина.

В номинации "Региональный репортаж – человек труда" 1 место – серия фото "Автобусный маршрут", Ивана Горбунова, 2 место – "Стальной характер" Натальи Горшковой, 3 место – "Спасая жизни" Валерия Бычкова.

Увидеть работы победителей и призеров фотоконкурса можно по 31 июля во Дворце наместника, с 5 сентября по 5 октября в Тюменском областном музее им. И. Я.Словцова и на портале aefremov.com.

Напомним, конкурс репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" учредил департамент информационной политики Тюменской области в 2002 году и за 17 лет своего существования вырос из городского до всероссийского. Первоначально финал проходиля в Тюмени, а с 2010 его итоги подводят в Тобольске, на родине Александра Ефремова в день его рождения 29 июля.

Учредителями конкурса являются: Союз журналистов России, правительство Тюменской области и депутатская фракция "Единая Россия" в Тюменской областной думе. Генеральные партнеры фотоконкурса 2018 года - компания СИБУР и Фонд президентских грантов.

Сергей Русанов