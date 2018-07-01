Филологи Югры обсудят формирование информационной культуры современного человека

фото https://минобрнауки.рф фото https://минобрнауки.рф

Филологический форум Югры "Филологическое образование в поликультурном пространстве как условие формирования информационной культуры современного человека" пройдет в Сургуте 24 августа, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Его участниками станут педагогические работники образовательных и научных организаций, учителя и преподаватели русского языка и литературы, родных (хантыйского, мансийского, ненецкого) языков, иностранных языков (английского, немецкого, французского), студенты педагогических факультетов и факультетов журналистики вузов Югры, и другие.

В рамках форума состоится стратегическая сессия с участием ведущих экспертов в области филологического образования в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе "Современное состояние русского языка и литературы: новые подходы в развитии системы филологического образования России", а также методические сессии в формате дискуссионных площадок: "Литературное образование и актуальные проблемы преподавания русского языка в школе", "Развитие родных языков и литературы коренных малочисленных народов Севера в этнообразовательном пространстве Югры" и другие.

Кроме того, для участников будет организован методический конвент: открытые мероприятия – мастерские и мастер-классы, интерактивные тренинги, круглые столы и открытые лекции экспертов, посвященный демонстрации техник формирования языковых и коммуникативных компетенций обучающихся, повышения речевой и читательской культуры населения.

Для студентов специальности "Журналистика" и журналистского сообщества – интерактивный мастер-класс "Язык современных средств массовой информации и интернет-коммуникации".