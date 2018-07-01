Роман Серебряный рассказал тюменским журналистам, каким должно быть современное СМИ

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Осваивать современные технологии, искать нестандартные ракурсы и выбирать издание по душе и совести посоветовал молодым тюменцам секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный на встрече в мультицентре "Моя территория".

Обсудить роль журналиста в медиапространстве со столичным экспертом собрались более 30 человек. Среди них были как студенты профильного факультета, так и практикующие журналисты, специалисты креативной индустрии и просто заинтересованные ребята.

Роман Серебряный напомнил присутствующим: инфополе в нынешнем мире устроено так, что любой человек имеет аккаунты в соцсетях и транслирует информацию. Существует проблема фейковых новостей и кликбейта. Медиаобразование школьников, даже если они не планируют работать в СМИ, секретарь СЖР считает важной задачей, и Союз журналистов активно этим занимается.

На вопрос о том, что делать молодым людям, которые только начинают себя искать в профессии журналиста, Роман Серебряный посоветовал осваивать и максимально использовать современные технологии. По его мнению, те знания, которые сейчас дают на факультетах журналистики, морально устареют уже к моменту выпуска из вуза. Он призвал ребят не быть поверхностными, работать качественно и не отсиживаться, не стесняться задавать вопросы.

Граница между журналистикой и блогингом - в степени ответственности и построении контента, считает эксперт. В основной массе блогеры высказывают свое личное мнение по разным темам, в них мало объективности, тогда как журналист всегда работает с фактами и несет ответственность за то, что делает. Однако наличие этой разницы не значит, что журналист не может стать блогером, а блогер не может стать журналистом, если освоит определенный набор навыков.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Роман Серебряный призвал писать тексты живым, не казенным языком. Заголовок должен заинтересовать людей, чтобы они открыли новость, а первый абзац должен убедить человека дочитать материал до конца.

"Идеальный текст - тот текст, в котором все не просто так, он информативен и подкреплен. Если после статьи осталось много вопросов и читатель пошел в Википедию, - значит это плохой материал", - уверен секретарь СЖР.

В современном медиапространстве главенствует видеоконтент, однако если человек не умеет хорошо писать, то и хороший ролик у него не получится. Эксперт посоветовал научиться правильно создавать инфографики - в идеале они должны быть понятны и без текста. Касательно сохранения баланса между скоростью публикации и качеством информации Роман Серебряный порекомендовал отдавать предпочтению качеству.

"Лучше не торопиться и не распространять непроверенную информацию. Лучше не оказаться первым, но по крайней мере никого не обмануть", - подчеркнул он. Роман Серебряный также посоветовал молодым журналистам перед походом на мероприятие делать заготовки материалов, а в выборе рабочей техники остановиться на телефоне, который поможет создавать качественные фотографии, снимать ролики в хорошем разрешении и быстро передавать информацию в редакцию.

Участники встречи интересовались взаимоотношениями СЖР и Роскомнадзора, преимуществами вступления в Союз журналистов России, консультировались, как себя вести, если редакционное задание противоречит личным взглядам корреспондента.

"Надо уметь искать нестандартные ракурсы, рассказывать о том, что обыватели сами не могли увидеть, при этом не быть однобокими. Собирайте данные в цифрах - они делают текст более достоверным и понятным. Если редактор сильно изменяет ваш текст - вы имеете право отказаться от подписи под ним. Репутация - самое ценное, что у вас есть. Выбирайте издание по душе и совести. Если вы не согласны с редакционной политикой - не надо там работать", - напутствовал молодых людей Роман Серебряный.

Напомним, Роман Серебряный работает в Союзе журналистов России с 2001 года, с 2013 года является его секретарем. Разработал и реализовал информационный проект "Портал для молодых журналистов Young Journalists (YOJO.ru)". Участвовал в разработке тренинга по работе интернет-СМИ совместно со шведским институтом FOJO. Работал преподавателем. С 2011 года входит в состав приемной комиссии факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Входит в состав Национального совета профессионального союза журналистов России. Как журналист сотрудничает с рядом печатных изданий, радиостанций и интернет-СМИ.

Дарья Казакова