Роман Серебряный рассказал тюменским журналистам, каким должно быть современное СМИ
Осваивать современные технологии, искать нестандартные ракурсы и выбирать издание по душе и совести посоветовал молодым тюменцам секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный на встрече в мультицентре "Моя территория".
Обсудить роль журналиста в медиапространстве со столичным экспертом собрались более 30 человек. Среди них были как студенты профильного факультета, так и практикующие журналисты, специалисты креативной индустрии и просто заинтересованные ребята.
Роман Серебряный напомнил присутствующим: инфополе в нынешнем мире устроено так, что любой человек имеет аккаунты в соцсетях и транслирует информацию. Существует проблема фейковых новостей и кликбейта. Медиаобразование школьников, даже если они не планируют работать в СМИ, секретарь СЖР считает важной задачей, и Союз журналистов активно этим занимается.
На вопрос о том, что делать молодым людям, которые только начинают себя искать в профессии журналиста, Роман Серебряный посоветовал осваивать и максимально использовать современные технологии. По его мнению, те знания, которые сейчас дают на факультетах журналистики, морально устареют уже к моменту выпуска из вуза. Он призвал ребят не быть поверхностными, работать качественно и не отсиживаться, не стесняться задавать вопросы.
Граница между журналистикой и блогингом - в степени ответственности и построении контента, считает эксперт. В основной массе блогеры высказывают свое личное мнение по разным темам, в них мало объективности, тогда как журналист всегда работает с фактами и несет ответственность за то, что делает. Однако наличие этой разницы не значит, что журналист не может стать блогером, а блогер не может стать журналистом, если освоит определенный набор навыков.
Роман Серебряный призвал писать тексты живым, не казенным языком. Заголовок должен заинтересовать людей, чтобы они открыли новость, а первый абзац должен убедить человека дочитать материал до конца.
"Идеальный текст - тот текст, в котором все не просто так, он информативен и подкреплен. Если после статьи осталось много вопросов и читатель пошел в Википедию, - значит это плохой материал", - уверен секретарь СЖР.
В современном медиапространстве главенствует видеоконтент, однако если человек не умеет хорошо писать, то и хороший ролик у него не получится. Эксперт посоветовал научиться правильно создавать инфографики - в идеале они должны быть понятны и без текста. Касательно сохранения баланса между скоростью публикации и качеством информации Роман Серебряный порекомендовал отдавать предпочтению качеству.
"Лучше не торопиться и не распространять непроверенную информацию. Лучше не оказаться первым, но по крайней мере никого не обмануть", - подчеркнул он. Роман Серебряный также посоветовал молодым журналистам перед походом на мероприятие делать заготовки материалов, а в выборе рабочей техники остановиться на телефоне, который поможет создавать качественные фотографии, снимать ролики в хорошем разрешении и быстро передавать информацию в редакцию.
Участники встречи интересовались взаимоотношениями СЖР и Роскомнадзора, преимуществами вступления в Союз журналистов России, консультировались, как себя вести, если редакционное задание противоречит личным взглядам корреспондента.
"Надо уметь искать нестандартные ракурсы, рассказывать о том, что обыватели сами не могли увидеть, при этом не быть однобокими. Собирайте данные в цифрах - они делают текст более достоверным и понятным. Если редактор сильно изменяет ваш текст - вы имеете право отказаться от подписи под ним. Репутация - самое ценное, что у вас есть. Выбирайте издание по душе и совести. Если вы не согласны с редакционной политикой - не надо там работать", - напутствовал молодых людей Роман Серебряный.
Напомним, Роман Серебряный работает в Союзе журналистов России с 2001 года, с 2013 года является его секретарем. Разработал и реализовал информационный проект "Портал для молодых журналистов Young Journalists (YOJO.ru)". Участвовал в разработке тренинга по работе интернет-СМИ совместно со шведским институтом FOJO. Работал преподавателем. С 2011 года входит в состав приемной комиссии факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Входит в состав Национального совета профессионального союза журналистов России. Как журналист сотрудничает с рядом печатных изданий, радиостанций и интернет-СМИ.
Дарья Казакова