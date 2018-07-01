Участники CreativeMornings в Тюмени обсудили тему намерения

Фото мультицентра "Моя территория" Фото мультицентра "Моя территория"

Персональный стилист и руководитель школы стиля и моды New You Дарья Киселева стала спикером четырнадцатой международной лекции CreativeMornings, которая прошла в Тюмени 29 июля. Участники встречи поговорили о взаимосвязи понятий "желание" и "намерение", сообщили в мультицентре "Моя территория".

Дарья Киселева пояснила, что одного желания недостаточно для достижения цели. На примере деятелей моды она показала, как постоянная работа над собой является стимулом двигаться вперед. Дарья отметила, что необходимо принять "внутреннее" решение, которое поможет выйти из зоны комфорта и добиться результатов. Важно не просто желать чего-то, но и совершать действия, которые приблизят к реализации намерения.

После лекции слушатели задавали спикеру вопросы, а также делились своими мнениями и впечатлениями. Авторам самых интересных вопросов организаторы вручили призы.

"Каждый раз на наших лекциях выступают представители разных творческих профессий и это помогает задавать особенную и неповторимую атмосферу с привязкой к креативной сфере. Июльский завтрак прошел сразу после празднования дня города, и погода сильно подвела. Но у нас был полный зал и это в очередной раз подтвердило нашу гипотезу — креативные завтраки интересны городу, люди готовы просыпаться рано утром в выходной и приходить за порцией вдохновения и общения", — рассказала куратор международного проекта CreativeMornings в Тюмени Мария Штыкова.

В завершение креативного завтрака состоялся модный показ от тюменских дизайнеров. Под музыкальное сопровождение от DJ Максима Манзика на импровизированном подиуме модели демонстрировали коллекции известных сибирских брендов OLGA SIVIRINA, "Морошка", "МастерскаяFox", Ms.OneLove и Marina Tru.