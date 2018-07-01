Почта России поможет тюменским школьникам подготовиться к новому учебному году

Фото Почты России Фото Почты России

Акцию "Снова в школу" проводит Почта России по всей стране до 30 сентября. Посетители почтовых отделений смогут приобрести разнообразные товары для школьников, сообщает пресс-служба ведомства.

Акция "Снова в школу" проводится третий год подряд. В прошлом году товары для школы приобрели десятки тысяч клиентов Почты России. В 2018 году, совместно с ведущими поставщиками, Почта России расширила ассортимент, отобрав школьные товары с лучшим соотношением цены и качества. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам.

В отделениях Почты России, имеющих выделенные зоны розничной торговли, дополнительно установлены специальные стенды для продажи школьных товаров. В почтовых отделениях также широко представлена книжная продукция: от детской и прикладной до классической и современной художественной литературы.

Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране. Многие почтовые отделения расположены в населенных пунктах, где поблизости нет ни одного книжного магазина, — таким образом, Почта России делает школьные товары и художественную литературу доступной для всех россиян, проживающих как в крупных городах, так и в сельской местности.

В Тюменском филиале Почты России сообщили, что в акции участвуют все почтовые отделения юга Тюменской области, цены приемлемые. В июле больше всего покупок для нового учебного года сделано для детей, проживающих в областном центре.