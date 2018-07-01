Более восьмидесяти тюменцев посетили "Палатку здоровья" в День города

фото департамента здравоохранения администрации Тюмени. фото департамента здравоохранения администрации Тюмени.

81 человек обратились к медикам в Палатку здоровья", которая расположилась на Цветном бульваре в День города, 28 июля, сообщает департамент здравоохранения администрации Тюмени.

У 56 тюменцев специалисты Городской поликлиники № 3 выявили факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. У 10 горожан регистрировано повышенное артериальное давление, им была оказана помощь и даны рекомендации. Все обратившиеся к медицинским специалистам в этот день получили консультацию по вопросам здорового образа жизни и приглашение посетить Центры здоровья. Медработники измеряли гостям праздника артериальное давление, вес, рост, рассчитывали индекс массы тела, а также обследовали тех, кто курит, при помощи аппарата "Смокелайзер".