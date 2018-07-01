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Ставка по ипотечным кредитам снизилась в июне

Экономика, 14:16 31 июля 2018

фото https://www.cbr.ru

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), выданным в июне 2018 года, составила 9,48 % годовых (в мае – 9,56 %), сообщает Банк России.

В июне наблюдалось восстановление активности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. В течение месяца было выдано 120,5 тыс. рублевых кредитов на общую сумму 242,6 млрд рублей. Их доля в объеме потребительских кредитов в рублях в июне увеличилась до 24,3 %. Сумма совокупной задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 1 июля превысила 5,7 трлн рублей, увеличившись за июнь на 2,1 %.

Качество обслуживания задолженности по ИЖК в июне 2018 года улучшилось, величина просроченной задолженности сократилась, а ее доля в суммарной задолженности уменьшилась до 1,24 %.

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# Банк России , ипотека , ставка

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