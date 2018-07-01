Специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации две тонны фруктов и ягод

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Две тонны плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, в том числе 10 кг черешни и 5 кг клубники снято с реализации, сообщает управление Роспотребнадзора.

Основными причинами отбраковки плодоовощной продукции были отсутствие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также несоблюдение требований к маркировке (отсутствие информации об изготовителе, дате производства, сроке годности, условиях хранения).

В отношении виновных лиц вынесено более 50 постановлений о наложении административных штрафов на сумму около 800 тыс. рублей.

Около 500 проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям исследовали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области с начала 2018 года.

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 2 %: из 275 исследованных проб шесть не соответствовали требованиям нормативных документов по содержанию нитратов. Проб плодоовощной продукции, не соответствующих нормативным требованиям по физико-химическим, паразитологическим, микробиологическим, радиологическим показателя, содержанию ГМО не установлено.