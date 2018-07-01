В ТИУ подвели итоги приоритетного зачисления

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17 человек зачислили на бюджетные места в аспирантуру. Вне конкурса на бакалавриат 29 июля приняли двух абитуриентов – призеров олимпиад, один из них выпускник лицея ТИУ, второй – выпускник гимназии из Нового Уренгоя, сообщает вуз.

Кроме того, закрыт целевой прием: по квотам в Тюменский индустриальный университет приняли 40 человек. "Заказчиками" специалистов в рамках целевого набора выступили ПАО "Газпром", АО "Транснефть – Сибирь", ООО "Транснефть – Восток", департамент финансов Тюменской области, администрации Губкинского и Ялуторовского районов и администрация городского поселения Лянтор. Особенность целевого набора 2018 года — заметный прирост бюджетных мест на специальность "Нефтегазовое дело", их 23 против 16 по сравнению с прошлым годом.

Как рассказал руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый, сейчас в вузе лежат 2 тыс. 32 оригинала документов от абитуриентов, претендующих на бюджетные места. "Эта цифра показывает количество абитуриентов с высоким баллом аттестата, которые уже сделали свой окончательный выбор в пользу нашего университета", – уточнил он.

Он также отметил эффективность встречи руководства вуза с абитуриентами-высокобалльниками. По итогам общения 12 человек, которые сомневались в своем выборе, приняли окончательное решение поступать в Тюменский индустриальный университет. Оригиналы документов в приемную комиссию они подали сразу же после встречи. Для ТИУ этот выбор — своеобразная планка, поскольку для ребят с баллом ЕГЭ свыше 240 традиционно открыты двери самых престижных вузов страны. Встречи с высокобалльниками в вузе проводятся третий год.

Основной поток абитуриентов будет зачислен 3 августа. Для того, чтобы попасть в первую волну зачислений, необходимо предоставить оригиналы документов в приемную комиссию Тюменского индустриального университета до 18 часов 1 августа.

Тем, кто станет участниками второй волны, согласие на зачисление в рамках ранее заявленных направлений подготовки нужно предоставить до 18 часов 6 августа. Зачисление пройдет 8 августа.