В ОП РФ обсудили, как привлечь в Арктику молодежь, инвесторов и ученых

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Перспективы развития арктической зоны России через взаимодействие государства, научных и некоммерческих организаций обсудили на круглом столе в Общественной палате РФ.

Председатель региональной общественной организации "Ученый совет Ямало-Ненецкого автономного округа" Альберт Каримов сказал, что в последнее время развитию Арктики уделяется пристальное внимание как со стороны президента страны, так и правительства РФ, а также на международном уровне. Он обратил внимание участников, что на сегодняшний день наблюдается нехватка в Арктике врачей и учителей, а также специалистов, изучающих Арктику. И для того, чтобы туда привлечь молодых людей для работы в этих направлениях, планируется создание и реализация проекта "Школа Арктики".

„Школа Арктики“ — просветительский, образовательный и научно-исследовательский проект, который будет проходить в форме образовательных семинаров, дискуссионных площадок и научных конференций. Всероссийский научно-образовательный молодежный центр „Школа Арктики“ станет уникальным местом общения и получения новых знаний и передачи опыта молодежи всех возрастных категорий, объединенных идеей исследования и освоения Арктики, уверен Альберт Каримов. Этот проект был поддержан Фондом президентских грантов.

О поддержке детских и молодежных организаций на территории Арктики и привлечении квалифицированных кадров и молодежи для развития сухопутных территорий Арктической зоны России рассказала Виктория Лукина, президент ассоциации "Талантливая молодежь", руководитель международного проекта "Таланты Арктики".

Президент общественной организации Мурманской области "Ассоциация кольских саамов" Елена Гой рассказала о важности сохранения самобытной культуры и поддержки традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Арктической зоны РФ.

Заместитель председателя региональной общественной организации "Ученый совет Ямало-Ненецкого автономного округа" Юрий Сергеев отметил необходимость обеспечения российского участия в международных организациях, деятельность которых направлена на развитие Арктики.

Обсуждая вопросы притока молодежи в Арктику, участники также подняли вопросы привлечения инвесторов на эту территорию, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимир Романов заявил, что в ведомстве его агентства находятся территории арктических и северных морей, где захоронено потенциально опасное химическое и атомное оружие. Это является сдерживающим фактором для прихода инвесторов в регион, а также несет опасность для экологии.

По его словам, на данный момент в России нет системного мониторинга потенциально опасных объектов, затопленных в северных морях, а также стратегического плана работы по этому направлению.

"Сами по себе объекты не представляют опасности, так как затоплены с защитными барьерами. Но с деградацией этих защитных барьеров могут появиться случаи загрязнения морей. Поэтому инвесторы не хотят дружить. Они говорят, что много всего затоплено и неизвестно, в каких именно местах", — сказал Владимир Романов.

Сейчас контроль заключается в проведении раз в год мониторинга Росгидрометом совместно с норвежским агентством. Отсутствует комплексно-прогнозный анализ ситуации, не проводится системный мониторинг радиационно опасных объектов и радиоактивных отходов, оценка их воздействия на окружающую среду и население регионов.

Владимир Романов добавил, что Арктику необходимо освободить от таких объектов.