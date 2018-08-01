Тюменки предпочитают грудное вскармливание ребенка

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98% женщин после родов прикладывают ребенка к груди и предпочитают грудное вскармливание искусственному. Таковы данные Тюменского перинатального центра, сообщает департамент здравоохранения области.

По словам заведующей отделением новорожденных перинатального центра и председателя ассоциации неонатологов Тюменской области Любови Паршуковой, грудное вскармливание является залогом будущего здоровья ребенка и взрослого человека, поскольку грудное молоко - кладезь витаминов, минералов и ферментов.

"При рождении у ребенка низкий иммунитет, его поддержку обеспечивают иммуноглобулины и антитела, которые содержатся в грудном молоке. Микрофлора кишечника ребенка создается благодаря материнскому молоку. Этот уникальный продукт содержит бифидо- и лактобактерии, а самое главное - питательный субстрат, способствующий формированию своей флоры в кишечнике ребенка. Все заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной систем у ребенка профилактируются при грудном вскармливании. Ребенок чувствует себя желанным и защищенным", - пояснила Любовь Паршукова.

Врачи отмечают, что для мамы грудное вскармливание – это профилактика заболеваний молочной железы, в том числе рака. Поэтому желательно кормить ребенка грудью минимум до 6 месяцев, а лучше - до 1 года.

Отказаться от грудного вскармливания стоит только при открытой форме туберкулеза и ВИЧ-инфицировании матери. Для всех остальных женщин нет противопоказаний по грудному вскармливанию.