Село Новолыбаево вошло в число победителей конкурса "Село XXI века"

Фото: nashural.ru Фото: nashural.ru

Село Новолыбаево Заводоуковского городского округа вошло в число победителей Всероссийского конкурса успешных практик перспективно-ориентированного развития сельских населенных пунктов "Село XXI века" в номинации "Оригинальный подход".

Всего на всероссийский конкурс было представлено 120 заявок из 33 регионов, жюри определило восемь победителей, сообщает администрация Заводоуковска.

Основной упор конкурсных материалов был сделан на развитие территориального общественного самоуправления на Лыбаевской территории, которая в 2017 году выиграла в конкурсе "Лучший орган территориального общественного самоуправления Заводоуковского городского округа".

Конкурсанты рассказали о результатах развития села. Объем производства продукции сельского хозяйства с 2014 года вырос почти на треть. Создано дополнительно 10 рабочих мест для работы в сельском хозяйстве. Пивлечено на территорию 16 молодых семей, шесть специалистов. Продолжительность жизни увеличилась с 66,4 лет в 2014 году до 75,8 лет в 2017 году. В селе действуют общественные организации: совет ветеранов, совет инвалидов, совет ТОС.