Юрий Алехин: нерукотворный остров на Иртыше размывают потоки воды

Фото www.o-prirode.com Фото www.o-prirode.com

Нерукотворный остров образовался на Иртыше в районе Тобольска. 21 июля от крутого берега отделилась часть суши площадью не менее 400 квадратных метров и едва не накрыла двоих рыбаков, которые на лодке находились в районе обрушения.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Алехин в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" .

"Средняя глубина Иртыша в том месте от 6 до 12 метров, и это сотни кубов грунта, - пояснил он. - Наши силы оперативно выдвинулись в район обрушения. Рыбаков обнаружили живыми и невредимыми – они отплыли в сторону и продолжали рыбачить. Судоходство на Иртыше не было нарушено, и сейчас этот остров постепенно размывается потоками воды".

По данным администрации Тобольска, часть берега сползла в реку на значительном расстоянии от скотомогильника биофабрики, и угрозы экологической безопасности нет.

Борис Олейник