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Роснефть запустила новое месторождение в Тюменской области

Экономика, 10:45 02 августа 2018

www.rosneft.ru

Новое месторождение Тальцийское запустил в промышленную эксплуатацию РН-Уватнефтегаз в Уватском районе, сообщает управление информационной политики "Роснефть".

Извлекаемые запасы месторождения составляют 11,7 млн тонн нефти.

Разработке месторождения предшествовало проведение сейсморазведочных работ ЗД, бурение семи поисково-разведочных скважин, одна из которых была построена с применением метода гидроразрыва пласта.

Эксплуатационное бурение на месторождении планируется вести на двух кустовых площадках, где будет построено 17 скважин. Тальцийское стало 15 месторождением, введенным предприятием в разработку.

Новый актив входит в состав Протозановского хаба и расположен вблизи существующей инфраструктуры одноименного месторождения, что позволяет реализовать планы по его развитию в привязке к единому центру освоения "якорных месторождений". Вовлекая в разработку новые запасы Тальцийского месторождения ООО "РН-Уватнефтегаз" обеспечивает поддержание достигнутых объемов добычи нефти.

Месторождение расположено в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка на территории Уватского района Тюменской области. Нефтегазоносность месторождения связана с продуктивными пластами средней юры и неокома. Поисковое бурение в пределах Тальцийской структуры было начато в марте 2005 года. В 2007 году Правдинской ГРЭ пробурена скважина 22П Тальцийская, в результате испытания которой было открыто месторождение нефти.

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# месторождение нефти , РН-Уватнефтегаз , Роснефть , Уватский проект

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