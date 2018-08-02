Тюменский полк ДПС набирает сотрудников

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В полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области требуются сотрудники. На должность инспектора дорожно-патрульной службы требуются мужчины в возрасте до 35 лет, с образованием не ниже среднего профессионального (специального), сообщает пресс-служба организации.

Обязательные условия – гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости и лишения права управления транспортным средством за нарушение Правил дорожного движения, наличие водительского удостоверения категории "В", военного билета с категорией годности "А", либо "Годен".

Сотрудник полиции имеет право на государственные гарантии и социальный пакет, санаторно-курортное обеспечение, бесплатное обучение в вузах системы МВД. Заработная плата – от 35 до 40 тыс. рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, 16а, каб. № 6, контактный телефон – 794-597.