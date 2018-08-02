В трех ямальских районах горят леса

Фото ИА "Север-пресс" Фото ИА "Север-пресс"

Семь природных пожаров действую на Ямале. По одному возгоранию - в Приуральском и Пуровском, пять лесных пожаров - в Шурышкарском районе. Общая площадь горения составляет 247,6 гектара, сообщает ИА "Север-Пресс".

В тушении задействованы спасатели и добровольцы. Все лесные пожары под контролем профильных ведомств.

С начала пожароопасного периода на территории округа потушили более 100 возгораний на площади более 900 гектаров. Большинство пожаров произошло из-за сухих гроз, 16 - по вине человека.

Напомним, на Ямале с 13 июля по 15 сентября ввели особый противопожарный режим. Пребывание граждан в лесу с любой целью запрещено. Нельзя жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.



