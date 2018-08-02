В администрации Тюмени рассказали, как работают над улучшением работы городских теплосетей

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

О новой системе работы с владельцами теплосетей и сетей водоснабжения, которая позволяет минимизировать число аварий, а значит и раскопок во дворах и на улицах, рассказал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Одна из ее фишек - замена не только аварийных, но вообще всех сетей, которые вызывают подозрение с точки зрения дальнейшей эксплуатации на территориях, запланированных под благоустройство.

"Им может быть 10-15 лет, и с точки зрения тепловиков они еще могут какое-то время поработать. Для них один-два инцидента на сетях за период зимней эксплуатации - это не так страшно, они их без проблем устранят. Но для нас, когда мы благоустраиваем город, уже потом недопустима даже одна раскопка", - подчеркнул Павел Перевалов.

Для того, чтобы не отвлекать на такие условно нормальные трубы средства ремонтной кампании, администрация Тюмени выделяет субсидии всем владельцам теплосетей из городского бюджета. Таким образом, сами компании направляют финансы на те участки, которые требуют экстренной замены, а горожан избавляют от лишней нервотрепки из-за бесконечных раскопок во дворах.

"Мы распространили действие этого порядка субсидирования в том числе на водопроводные сети. Думаю, что мы за счет концентрации этих усилий выйдем на еще более серьезные цифры по улучшению состояния сетей и уже через три-пять лет ситуация в городе будет самая спокойная. Это наша стратегическая задача", - сообщил Павел Перевалов.

Помимо субсидирования замены сетей, администрация Тюмени предлагает арендаторам муниципальных теплосетей ремонтировать их в зачет арендной платы. Это тоже дает серьезный эффект.

"Направляя эти средства на замену сетей и доверяя эту работу квалифицированной компании, следя за этой работой, мы делаем серьезный вклад в улучшение показателей работы городских сетей", - заявил Павел Перевалов.

Он также заметил, что эффект, который ожидали от создания объединенной компании УСТЭК, уже виден всем - это снижение аварийности на сетях, ускорение административных процессов и сдерживание роста тарифов. В администрации рассчитывают на то, что план ремонтных работ будет выполнен на 100%.

Дарья Казакова