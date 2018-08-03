В Тюменском медицинском университете внедряют новую форму обучения

Фото www.tyumsmu.ru Фото www.tyumsmu.ru

Очно-заочную форму обучения на факультете Высшего сестринского образования для абитуриентов, поступающих в вуз на внебюджетной основе, впервые открыли в Тюменском государственном медицинском университете в 2018 году, сообщает вуз.

Отмечается рост популярности медицинских профессий. С 20 июня по 1 июля в приемную комиссию вуза поступило более 5,7 тыс. заявлений, что на 1 тыс. больше, чем год назад. Примерно 3,5 тыс. заявлений - на бюджетные места.

Всего на программы специалитета и бакалавриата Тюменский государственный медицинский университет планирует принять 775 студентов, при этом 60% мест – бюджетные.

Из 460 бюджетных мест 249 предусмотрены по договорам целевого направления: 106 - от департамента здравоохранения Тюменской области, 80 - от департамента здравоохранения Курганской области, 34 - от департамента здравоохранения Ямала, 18 мест - от департамент здравоохранения Югры.

Наибольшее число бюджетных мест выделено на "Лечебное дело" - 300 мест, 100 бюджетных мест – для будущих педиатров.

В этом году 10 бюджетных мест отведено в магистратуре Тюменского медицинского университета по специальности "Общественное здравоохранение". Всего в магистратуру смогут поступить 22 человека.

В этом году, помимо нового места расположения, удобной системы электронной очереди и возможности подачи документов через личный кабинет поступающего, приемная кампания Тюменского ГМУ имела ряд особенностей. Например, увеличено число дополнительных баллов, которые абитуриент получает за победу в олимпиадах "Менделеев" и "Шаг в будущее" до 10.

Обучаться в ТюмГМУ хотят жители Югры и Ямала, Тюменской, Курганской, Свердловской, Томской областей, Татарстана, Башкирии и Якутии, Воронежа и Иркутска, Кемерово и Магадана. Есть абитуриенты из Северной Осетии и Дагестана, Ингушетии, Хакасии и других городов, областей и регионов.

Стремительно растет интерес к вузу со стороны иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья. На вступительных экзаменах пробовали силы абитуриенты из Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Колумбии, Сирии, Египта, Ганы, Ирана, Нигерии и Эквадора.